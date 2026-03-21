Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

Решение принято в связи с нарушениями судоходства через Ормузский пролив, вызванными военными операциями в регионе. Это затрудняет транспортировку большей части экспортируемой нефти, сообщили представители энергетических компаний, непосредственно знакомые с ситуацией.

Проход через Ормузский пролив — узкий канал, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа сильно осложнен из-за беспрецедентной военной активности, отмечается в письме иракского министерства нефти, с которым ознакомилось агентство. Большая часть иракского нефтяного экспорта идет через этот пролив, и перебои привели к тому, что емкости для хранения нефти практически заполнены, говорится в документе.

Международные цены на нефть в пятницу поднялись до максимума почти за четыре года на фоне трехнедельной эскалации войны между США, Израилем и Ираном.

— Международные партнеры не смогли предоставить танкеры для перевозки сырой нефти, что затруднило экспорт, хотя государственная нефтяная компания SOMO была готова к погрузке. В сложившейся ситуации министерство приказало полностью приостановить производство на затронутых концессионных участках. При этом компенсация по контрактам не предусмотрена, — отмечается в письме.

Ведомство добавило, что масштабы сокращений будут периодически пересматриваться в зависимости от ситуации в регионе. Также компании приглашены на срочные переговоры для согласования ключевых операций, расходов и штатного расписания в условиях форс-мажора.

Министр нефти Ирака Хаян Абдель-Гани сообщил, что добыча на нефтяных объектах в Басре сокращена с 3,3 млн баррелей в сутки до 900 тысяч баррелей в сутки после остановки экспорта через южные порты страны, следует из заявления министерства, опубликованном в пятницу. Добытая нефть направляется на обеспечение работы нефтеперерабатывающих заводов.

Ожидается, что снижение производства и экспорта еще сильнее осложнит и без того нестабильное финансовое положение Ирака, поскольку государство почти полностью зависит от доходов от продажи нефти для покрытия своих расходов, более 90% которых формируются за счет нефтяных поступлений.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады заявили о готовности обеспечивать безопасные условия для судоходства в Ормузском проливе.