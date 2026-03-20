    12:15, 20 Март 2026 | GMT +5

    Семь стран готовы обеспечивать безопасность в Ормузском проливе

    Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады заявили о готовности обеспечивать безопасные условия для судоходства в Ормузском проливе на фоне ближневосточного конфликта, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Anadolu

    В совместном заявлении они выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта, призвав Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет, а также другие попытки заблокировать пролив для коммерческого судоходства и выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН».

    — Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами, — говорится в заявлении.

    Лидеры семи стран в совместном заявлении подчеркнули, что в соответствии с резолюцией 2817 Совет Безопасности ООН подобное вмешательство в международное судоходство и нарушение глобальных цепочек поставок энергоносителей представляют угрозу международному миру и безопасности. В этой связи они призвали к немедленному всеобъемлющему мораторию на нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты.

    — Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие меры по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании, — отечается в документе. 

    Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады также приветствовали решение Международного энергетического агентства разрешить скоординированное высвобождение стратегических запасов нефти. Они отметили, что предпринимают и другие меры для стабилизации энергетических рынков, включая сотрудничество с отдельными странами-производителями с целью увеличения объемов добычи.

    Ранее сообщалось, что первый танкер «не иранского» происхождения прошел через Ормузский пролив. 

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Сейчас читают