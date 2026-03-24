Сообщение Трампа о приостановке ударов по Ирану обвалило цены на нефть

Через несколько минут того, как Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры», направленные на «полное и окончательное урегулирование враждебных действий» на Ближнем Востоке, цена на баррель нефти Brent даже кратковременно упала ниже 100 долларов.

Немецкий фондовый индекс DAX, который открылся в понедельник с падением на 2%, резко вырос.

Между тем, иранские власти пока не прокомментировали официально заявления Трампа.

Ранее глава Белого дома выдвигал ультиматум Тегерану, требуя в течение 48 часов открыть Ормузский пролив для судоходства, угрожая в противном случае «уничтожить» иранскую энергетическую инфраструктуру.

В ответ Иран пригрозил полностью закрыть Ормузский пролив, нанести удары по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля, а также по электростанциям в странах региона, где расположены американские базы.