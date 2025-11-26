РУ
    05:17, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Золотая монета Филиппа III продана в Европе за рекордные $3,5 млн

    Золотая монета испанского короля Филиппа III была продана на аукционе за рекордные для Европы $3,5 млн, став самой дорогой монетой, когда-либо реализованной на европейских торгах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Золотая монета Филиппа III продана в Европе за рекордные $3,5 млн
    Фото: Reuters

    Информацию агентству подтвердили в женевском аукционном доме Numismatica Genevensis SA. Редкая монета номиналом 100 эскудо, впервые отчеканенная в 1609 году по приказу Филиппа III, была продана за 2,8 млн швейцарских франков ($3,5 млн).

    По данным на сайте аукционного дома, 339-граммовый экземпляр является крупнейшей золотой монетой, созданной испанской короной в XVII веке.

    Подчеркивается, что она не предназначалась для обращения, а служила символом богатства и могущества Испанского королевства. Монету изготовили в Сеговии из золота, привезенного конкистадорами из Америки. На ее поверхности размещены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанта и других владений династии Габсбургов.

    В сообщении также отмечается, что еще несколько подобных монет были выпущены по распоряжению Филиппа III в период с 1614 по 1620 год.

    Напомним, автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» был продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов США. Это рекордная сумма среди всех когда-либо проданных картин, написанных женщинами.

    Ранее «Портрет Элизабет Ледерер» художника Густава Климта стал самым дорогим произведением современного искусства, проданный на аукционе за 236,4 млн долларов. 

