Золотая монета Филиппа III продана в Европе за рекордные $3,5 млн

Информацию агентству подтвердили в женевском аукционном доме Numismatica Genevensis SA. Редкая монета номиналом 100 эскудо, впервые отчеканенная в 1609 году по приказу Филиппа III, была продана за 2,8 млн швейцарских франков ($3,5 млн).

По данным на сайте аукционного дома, 339-граммовый экземпляр является крупнейшей золотой монетой, созданной испанской короной в XVII веке.

Подчеркивается, что она не предназначалась для обращения, а служила символом богатства и могущества Испанского королевства. Монету изготовили в Сеговии из золота, привезенного конкистадорами из Америки. На ее поверхности размещены гербы Кастилии и Леона, Арагона, Португалии, Австрии, Бургундии, Брабанта и других владений династии Габсбургов.

В сообщении также отмечается, что еще несколько подобных монет были выпущены по распоряжению Филиппа III в период с 1614 по 1620 год.

