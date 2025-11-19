«Портрет Элизабет Ледерер» продан за рекордную сумму — $ 236,4 млн

Портрет является историческим не только из-за высокой цены, которую он принес, но и из-за своей редкости. В частных руках осталось всего два портрета Климта в полный рост. Один из них находится в частной коллекции, который, возможно, никогда не будет выставлен на продажу, второй — этот портрет.

На портрете, написанном между 1914 и 1916 годами, Элизабет Ледерер изображена в императорском китайском халате в окружении азиатских мотивов и узоров.

Также были проданы две картины с пейзажами Густава Климта: «Цветущий луг» за 86 млн долларов, написанный в 1906 году на пике карьеры художника, и «Лесной склон в Унтерах на Аттерзе», который ушел за 68 млн долларов, написанный в 1917 году. На последнем изображен густой лес с видом на озеро Аттерзе в Австрии.

Фото: Sotheby's

Все три работы находятся в идеальном состоянии — они чудом уцелели после преследований, войн, транспортировки и воздействия времени.

На аукционе также были представлены работы Анри Матисса, Ван Гога и Эдварда Мунка. Картина Мунка «Летняя ночь» была продана за 35 млн долларов.

Аукцион Sotheby’s стал одним из самых ожидаемых за последние несколько лет. На нем была выставлена частная коллекция Леонарда Лаудера, филантропа, наследника косметической империи и легендарного коллекционера и его матери Эсте Лаудер.

Ранее сообщалось, что автопортрет Рембрандта был продан за 14,5 млн фунтов (18,7 млн долларов) на виртуальном аукционе Sotheby’s.