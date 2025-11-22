Картина Фриды Кало установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

Имя покупателя на момент публикации оставалось неизвестным.

Полотно 1940 года изображает художницу спящей в кровати, которая парит среди облаков. На балдахине лежит скелет, обвязанный взрывчаткой и цветами. Картина является одной из немногих работ Кало, до сих пор находящихся в частной коллекции за пределами Мексики. На родине творчество художницы считается национальным достоянием.

Предыдущий рекорд по цене картин, написанных женщинами, с 2014 года удерживала работа «Цветок» американской художницы Джорджии О’Кифф. В 2014-м полотно, изображающее цветок дурмана обыкновенного, нашло на Sotheby’s нового владельца за 44,4 млн долларов.

А прежняя пиковая цена за покупку работы Фриды Кало составила 34,9 млн долларов. За такую сумму на аукционе в 2021 году была продана картина «Диего и я», изображавшая художницу вместе с супругом Диего Риверой.

Ранее «Портрет Элизабет Ледерер» художника Густава Климта стал самым дорогим произведением современного искусства, проданный на аукционе за 236,4 млн долларов.