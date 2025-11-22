РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:50, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Картина Фриды Кало установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке

    Автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон» продан на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 54,7 млн долларов США. Это рекордная сумма среди всех когда-либо проданных картин, написанных женщинами, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Картина Фриды Кало установила рекорд на аукционе в Нью-Йорке
    Фото: Sotheby’s

    Имя покупателя на момент публикации оставалось неизвестным.

    Полотно 1940 года изображает художницу спящей в кровати, которая парит среди облаков. На балдахине лежит скелет, обвязанный взрывчаткой и цветами. Картина является одной из немногих работ Кало, до сих пор находящихся в частной коллекции за пределами Мексики. На родине творчество художницы считается национальным достоянием.

    Предыдущий рекорд по цене картин, написанных женщинами, с 2014 года удерживала работа «Цветок» американской художницы Джорджии О’Кифф. В 2014-м полотно, изображающее цветок дурмана обыкновенного, нашло на Sotheby’s нового владельца за 44,4 млн долларов.

    А прежняя пиковая цена за покупку работы Фриды Кало составила 34,9 млн долларов. За такую сумму на аукционе в 2021 году была продана картина «Диего и я», изображавшая художницу вместе с супругом Диего Риверой.

    Ранее «Портрет Элизабет Ледерер» художника Густава Климта стал самым дорогим произведением современного искусства, проданный на аукционе за 236,4 млн долларов. 

    Жулдыз Атагельдиева
