Зимний шторм накрыл часть США: отменены сотни авиарейсов

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о зимнем и ледяном шторме для штатов Нью-Йорк и Коннектикут. В отдельных районах, включая Лонг-Айленд и долину Гудзона, ожидается выпадение до 30 см снега.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул предупредила о чрезвычайной ситуации и опасных дорожных условиях. Она отметила, в городе может выпасть самое большое количество снега с 2022 года, при этом пик интенсивности снегопада составит более 5 см в час. В ряде районов прогнозировался снег с ледяным дождем.

Предупреждения о шторме также охватили большую часть Пенсильвании, значительную часть Массачусетса и большую часть Нью-Джерси, где также объявлено чрезвычайное положение. Шторм сопровождается сильным ветром.

Снегопад в западной части штата Нью-Йорк и районе Нью-Йорка начался в пятницу вечером и усилился в субботу.

По данным сервиса FlightAware, в пятницу было отменено более 1600 рейсов внутри США и на международных направлениях, а более 7800 рейсов задержаны. Основная часть отмен пришлась на три крупных аэропорта Нью-Йорка: Джона Ф. Кеннеди, Ньюарк Либерти и ЛаГуардия, которые предупреждали о возможных сбоях в работе.

В субботу было отменено еще около 650 рейсов. Авиакомпании American Airlines, United Airlines и JetBlue Airways сообщили, что отменили сборы за изменение бронирования для пассажиров, чьи планы могли быть нарушены из-за шторма.

В Нью-Джерси и Пенсильвании введены ограничения для коммерческого транспорта на некоторых дорогах, включая межштатные автомагистрали.

Власти настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в пик шторма.

Ранее мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Калифорнии.