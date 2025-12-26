РУ
    04:38, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Калифорнии

    Шторм, вызванный так называемой атмосферной рекой, обрушился на Калифорнию, спровоцировав внезапные наводнения и массовую эвакуацию жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News. 

    Фото: Sky News

    По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на протяжении всего Рождества.

    В канун праздника проливные дожди затопили районы Южной Калифорнии. В ряде населенных пунктов сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. На горных курортах потоки воды, грязь и обломки затопили придомовые территории и веранды.

    Национальная метеорологическая служба США предупредила о сохранении «опасных для жизни атмосферных условий», связанных с редким явлением атмосферной реки. В силе остается и предупреждение о высоком риске чрезмерных осадков.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в шести округах штата. По его словам, это позволит оперативно задействовать экстренные службы и дополнительные ресурсы для защиты населения и инфраструктуры.

    В округе Лос-Анджелес власти отдали около 130 распоряжений об эвакуации домов, расположенных в зонах повышенного риска. Многие из этих районов ранее уже пострадали от лесных пожаров в начале года.

    Как сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Майк Воффорд, в обычное время в Южной Калифорнии за этот период выпадает до 2,5 см осадков, однако на текущей неделе в ряде районов ожидается от 10 до 20 см дождя, а в горной местности — значительно больше.

    Несмотря на ослабление дождей после прохождения зимнего шторма, синоптики предупреждают о приближении новой грозовой системы, которая может принести ливни и грозы в рождественские дни. Власти также не исключают риск оползней и селевых потоков.

    По предварительным данным, как минимум два случая гибели людей в Калифорнии могут быть связаны с экстремальными погодными условиями.

    Напомним, 20 человек погибли в Боливии из-за последствий наводнений, вызванных проливными дождями.

    Теги:
    Наводнения стихия Мировые новости ЧП США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
