Мощный шторм вызвал масштабные наводнения в Калифорнии

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на протяжении всего Рождества.

В канун праздника проливные дожди затопили районы Южной Калифорнии. В ряде населенных пунктов сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. На горных курортах потоки воды, грязь и обломки затопили придомовые территории и веранды.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о сохранении «опасных для жизни атмосферных условий», связанных с редким явлением атмосферной реки. В силе остается и предупреждение о высоком риске чрезмерных осадков.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в шести округах штата. По его словам, это позволит оперативно задействовать экстренные службы и дополнительные ресурсы для защиты населения и инфраструктуры.

В округе Лос-Анджелес власти отдали около 130 распоряжений об эвакуации домов, расположенных в зонах повышенного риска. Многие из этих районов ранее уже пострадали от лесных пожаров в начале года.

Как сообщил метеоролог Национальной метеорологической службы Майк Воффорд, в обычное время в Южной Калифорнии за этот период выпадает до 2,5 см осадков, однако на текущей неделе в ряде районов ожидается от 10 до 20 см дождя, а в горной местности — значительно больше.

Несмотря на ослабление дождей после прохождения зимнего шторма, синоптики предупреждают о приближении новой грозовой системы, которая может принести ливни и грозы в рождественские дни. Власти также не исключают риск оползней и селевых потоков.

По предварительным данным, как минимум два случая гибели людей в Калифорнии могут быть связаны с экстремальными погодными условиями.

Напомним, 20 человек погибли в Боливии из-за последствий наводнений, вызванных проливными дождями.