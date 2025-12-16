РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сильные дожди и наводнения обрушились на Боливию, есть погибшие

    20 человек погибли в Боливии из-за последствий наводнений, вызванных проливными дождями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    п
    Фото: Anadolu Ajansı

    Как сообщил местным СМИ заместитель министра гражданской обороны Боливии Альфредо Троче, в городе Санта-Крус произошло наводнение, вызванное выходом из берегов реки Пирай. В результате наводнения погибли 20 человек, большое количество людей числится пропавшими без вести.

    Троче отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются в режиме «нон-стоп» и выразил глубокую скорбь в связи с потерями.

    Между тем президент Боливии Родриго Пас объявил о создании Кризисного и мониторингового центра для тщательного отслеживания ситуации в регионе. По словам главы государства, ведутся работы по введению национального режима чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от наводнений.

    Президент также сообщил, что последствия климатических явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья продолжают ощущаться, и предупредил, что в ближайшие три-пять месяцев возможны интенсивные осадки, за которыми последует засуха.

    Также отмечается, что власти обеспокоены возможным ростом числа жертв, а материальный ущерб от наводнения оценивается в миллионы долларов.

    Ранее сообщалось, что 37 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в Морокко.

    Теги:
    Дожди Наводнение Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают