Сильные дожди и наводнения обрушились на Боливию, есть погибшие

Как сообщил местным СМИ заместитель министра гражданской обороны Боливии Альфредо Троче, в городе Санта-Крус произошло наводнение, вызванное выходом из берегов реки Пирай. В результате наводнения погибли 20 человек, большое количество людей числится пропавшими без вести.

Троче отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются в режиме «нон-стоп» и выразил глубокую скорбь в связи с потерями.

Между тем президент Боливии Родриго Пас объявил о создании Кризисного и мониторингового центра для тщательного отслеживания ситуации в регионе. По словам главы государства, ведутся работы по введению национального режима чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от наводнений.

Президент также сообщил, что последствия климатических явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья продолжают ощущаться, и предупредил, что в ближайшие три-пять месяцев возможны интенсивные осадки, за которыми последует засуха.

Также отмечается, что власти обеспокоены возможным ростом числа жертв, а материальный ущерб от наводнения оценивается в миллионы долларов.

Ранее сообщалось, что 37 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в Морокко.