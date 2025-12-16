Сильные дожди и наводнения обрушились на Боливию, есть погибшие
20 человек погибли в Боливии из-за последствий наводнений, вызванных проливными дождями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как сообщил местным СМИ заместитель министра гражданской обороны Боливии Альфредо Троче, в городе Санта-Крус произошло наводнение, вызванное выходом из берегов реки Пирай. В результате наводнения погибли 20 человек, большое количество людей числится пропавшими без вести.
Троче отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются в режиме «нон-стоп» и выразил глубокую скорбь в связи с потерями.
Между тем президент Боливии Родриго Пас объявил о создании Кризисного и мониторингового центра для тщательного отслеживания ситуации в регионе. По словам главы государства, ведутся работы по введению национального режима чрезвычайной ситуации в районах, пострадавших от наводнений.
Президент также сообщил, что последствия климатических явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья продолжают ощущаться, и предупредил, что в ближайшие три-пять месяцев возможны интенсивные осадки, за которыми последует засуха.
Также отмечается, что власти обеспокоены возможным ростом числа жертв, а материальный ущерб от наводнения оценивается в миллионы долларов.
Ранее сообщалось, что 37 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в Морокко.