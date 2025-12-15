РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:30, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сильное наводнение в Марокко: погибли 37 человек

    По данным властей, по меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в марокканской прибрежной провинции Сафи, передает агентство Kazinform. 

    Сильное наводнение в Марокко: погибли 37 человек
    Фото: Azertag

    Как пишет Al Jazeera, по меньшей мере 70 домов и предприятий в историческом старом городе Сафи, расположенного примерно в 300 км к югу от столицы Рабата, были затоплены всего за час сильного дождя. 

    В заявлении администрации провинции Сафи говорится, что поисково-спасательные операции продолжаются, и приняты необходимые меры для обеспечения безопасности пострадавших районов и оказания поддержки жителям.

    Повреждения дорог парализовали движение по нескольким маршрутам, ведущим в портовый город на атлантическом побережье.

    В понедельник управление национального образования провинции Сафи приостановило занятия во всех школах.

    Метеорологическая служба прогнозирует новые сильные дожди во вторник по всей стране.

    Кроме того, на востоке Марокко из-за сильных морозов зафиксированы случаи гибели людей. Недалеко от границы с Алжиром, за неделю от переохлаждения погибли 9 нелегальных мигрантов из стран Африки к югу от Сахары. 

    Ранее сообщалось, что из-за наводнения в Юго-Восточной Азии погибли более 1100 человек. 

    Теги:
    Наводнение Марокко Мировые новости Непогода
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают