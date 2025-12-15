Сильное наводнение в Марокко: погибли 37 человек

Как пишет Al Jazeera, по меньшей мере 70 домов и предприятий в историческом старом городе Сафи, расположенного примерно в 300 км к югу от столицы Рабата, были затоплены всего за час сильного дождя.

В заявлении администрации провинции Сафи говорится, что поисково-спасательные операции продолжаются, и приняты необходимые меры для обеспечения безопасности пострадавших районов и оказания поддержки жителям.

Повреждения дорог парализовали движение по нескольким маршрутам, ведущим в портовый город на атлантическом побережье.

В понедельник управление национального образования провинции Сафи приостановило занятия во всех школах.

Метеорологическая служба прогнозирует новые сильные дожди во вторник по всей стране.

Кроме того, на востоке Марокко из-за сильных морозов зафиксированы случаи гибели людей. Недалеко от границы с Алжиром, за неделю от переохлаждения погибли 9 нелегальных мигрантов из стран Африки к югу от Сахары.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения в Юго-Восточной Азии погибли более 1100 человек.