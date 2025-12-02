Наводнения в Юго-Восточной Азии: погибли более 1100 человек

Кроме того спасатели ищут 472 человека, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в стране повреждено более 28 000 домов, пострадали 1,5 миллиона человек.

Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы.

На Шри-Ланке жертвами наводнений стали 334 человека, в Таиланде — 176 человек.

По словам метеорологов, экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Азии, возможно, были вызваны взаимодействием тайфуна «Кото», который прошел над Филиппинами.

Как пишет ВВС, ежегодный сезон муссонов в этом регионе, который обычно длится с июня по сентябрь, часто сопровождается сильными дождями.

Хотя отдельные экстремальные погодные явления связать с изменением климата трудно, ученые утверждают, что оно приводит к учащению и усилению штормов, что в свою очередь вызывает более сильные дожди, внезапные наводнения и более сильные ветры.

Ранее сообщалось, что гумпомощь в Индонезии подверглась разграблению.