Наводнения в Юго-Восточной Азии: погибли более 1100 человек
Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра во вторник возросло до 631 человека, эвакуировано около миллиона человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на English Al Arabiya.
Кроме того спасатели ищут 472 человека, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.
По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в стране повреждено более 28 000 домов, пострадали 1,5 миллиона человек.
Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы.
На Шри-Ланке жертвами наводнений стали 334 человека, в Таиланде — 176 человек.
По словам метеорологов, экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Азии, возможно, были вызваны взаимодействием тайфуна «Кото», который прошел над Филиппинами.
Как пишет ВВС, ежегодный сезон муссонов в этом регионе, который обычно длится с июня по сентябрь, часто сопровождается сильными дождями.
Хотя отдельные экстремальные погодные явления связать с изменением климата трудно, ученые утверждают, что оно приводит к учащению и усилению штормов, что в свою очередь вызывает более сильные дожди, внезапные наводнения и более сильные ветры.
Ранее сообщалось, что гумпомощь в Индонезии подверглась разграблению.