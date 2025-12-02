РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:20, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Наводнения в Юго-Восточной Азии: погибли более 1100 человек

    Число погибших в результате разрушительных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра во вторник возросло до 631 человека, эвакуировано около миллиона человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на English Al Arabiya

    Наводнения в Юго-Восточной Азии: погибли более 1100 человек
    Фото: report.az

    Кроме того спасатели ищут 472 человека, которые до сих пор числятся пропавшими без вести.

    По данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, в стране повреждено более 28 000 домов, пострадали 1,5 миллиона человек.

    Муссоны, которые усугубили тропические штормы, вызвали одни из самых сильных наводнений в Юго-Восточной Азии за последние годы.

    На Шри-Ланке жертвами наводнений стали 334 человека, в Таиланде — 176 человек. 

    По словам метеорологов, экстремальные погодные условия в Юго-Восточной Азии, возможно, были вызваны взаимодействием тайфуна «Кото», который прошел над Филиппинами.

    Как пишет ВВС, ежегодный сезон муссонов в этом регионе, который обычно длится с июня по сентябрь, часто сопровождается сильными дождями.

    Хотя отдельные экстремальные погодные явления связать с изменением климата трудно, ученые утверждают, что оно приводит к учащению и усилению штормов, что в свою очередь вызывает более сильные дожди, внезапные наводнения и более сильные ветры.

    Ранее сообщалось, что гумпомощь в Индонезии подверглась разграблению

    Наводнение Таиланд Индонезия Шри-Ланка Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
