    04:08, 01 Декабрь 2025

    Сотни жертв в Индонезии и Таиланде: гумпомощь подверглась разграблению

    Более 600 человек стали жертвами разрушительных наводнений и оползней в Индонезии и Таиланде, вызванных мощным тропическим штормом, сформировавшимся в Малаккском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.

    Шторм и наводнения: 600 человек погибли в Индонезии и Таиланде
    Фото: Sky News

    На Шри-Ланке в результате связанного с ним циклона подтверждено свыше 200 погибших.

    По данным властей, в Индонезии погибло не менее 435 человек, в южных регионах Таиланда — 170, а в Малайзии зафиксированы три смерти, также связанные с экстремальными погодными условиями. К полудню воскресенья общее число погибших достигло 442 только в двух наиболее пострадавших странах, при этом масштабы бедствия продолжают уточняться.

    Стихия затронула более четырех миллионов человек: почти три миллиона — на юге Таиланда и около 1,1 миллиона — на западе Индонезии.

    Индонезийские спасатели используют вертолеты, чтобы доставлять продовольствие и медикаменты в изолированные районы острова Суматра, куда невозможно добраться из-за разрушенных или заблокированных дорог.

    В ряде пострадавших районов нарушена связь — повреждена часть телекоммуникационной инфраструктуры. Местные власти сообщают о случаях грабежей гуманитарных грузов, поскольку жители отчаянно нуждаются в помощи.

    Спасательные операции продолжаются круглые сутки, однако уровень разрушений и сложные погодные условия серьезно осложняют работу экстренных служб.

    Ранее сообщалось, что стихия стала одной из крупнейших природных катастроф региона за последние годы, и ликвидация последствий, по оценкам властей, займет продолжительное время.

    Наводнение Таиланд Индонезия Мировые новости
