Сотни жертв в Индонезии и Таиланде: гумпомощь подверглась разграблению

На Шри-Ланке в результате связанного с ним циклона подтверждено свыше 200 погибших.

По данным властей, в Индонезии погибло не менее 435 человек, в южных регионах Таиланда — 170, а в Малайзии зафиксированы три смерти, также связанные с экстремальными погодными условиями. К полудню воскресенья общее число погибших достигло 442 только в двух наиболее пострадавших странах, при этом масштабы бедствия продолжают уточняться.

Стихия затронула более четырех миллионов человек: почти три миллиона — на юге Таиланда и около 1,1 миллиона — на западе Индонезии.

Индонезийские спасатели используют вертолеты, чтобы доставлять продовольствие и медикаменты в изолированные районы острова Суматра, куда невозможно добраться из-за разрушенных или заблокированных дорог.

В ряде пострадавших районов нарушена связь — повреждена часть телекоммуникационной инфраструктуры. Местные власти сообщают о случаях грабежей гуманитарных грузов, поскольку жители отчаянно нуждаются в помощи.

Спасательные операции продолжаются круглые сутки, однако уровень разрушений и сложные погодные условия серьезно осложняют работу экстренных служб.

Ранее сообщалось, что стихия стала одной из крупнейших природных катастроф региона за последние годы, и ликвидация последствий, по оценкам властей, займет продолжительное время.