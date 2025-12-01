Сотни жертв в Индонезии и Таиланде: гумпомощь подверглась разграблению
Более 600 человек стали жертвами разрушительных наводнений и оползней в Индонезии и Таиланде, вызванных мощным тропическим штормом, сформировавшимся в Малаккском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sky News.
На Шри-Ланке в результате связанного с ним циклона подтверждено свыше 200 погибших.
По данным властей, в Индонезии погибло не менее 435 человек, в южных регионах Таиланда — 170, а в Малайзии зафиксированы три смерти, также связанные с экстремальными погодными условиями. К полудню воскресенья общее число погибших достигло 442 только в двух наиболее пострадавших странах, при этом масштабы бедствия продолжают уточняться.
Стихия затронула более четырех миллионов человек: почти три миллиона — на юге Таиланда и около 1,1 миллиона — на западе Индонезии.
Индонезийские спасатели используют вертолеты, чтобы доставлять продовольствие и медикаменты в изолированные районы острова Суматра, куда невозможно добраться из-за разрушенных или заблокированных дорог.
В ряде пострадавших районов нарушена связь — повреждена часть телекоммуникационной инфраструктуры. Местные власти сообщают о случаях грабежей гуманитарных грузов, поскольку жители отчаянно нуждаются в помощи.
Спасательные операции продолжаются круглые сутки, однако уровень разрушений и сложные погодные условия серьезно осложняют работу экстренных служб.
Ранее сообщалось, что стихия стала одной из крупнейших природных катастроф региона за последние годы, и ликвидация последствий, по оценкам властей, займет продолжительное время.