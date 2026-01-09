Жители Шымкента вновь жалуются на удушающий запах

На протяжении нескольких дней жители Шымкента массово сообщают об ухудшении экологической обстановки. По их словам, в праздничные выходные город оказался окутан плотным туманом, вместе с которым появился едкий, кислый, «конденсатный» запах, вызывающий першение в горле, головные боли и ощущение удушья.

— Что происходит с воздухом, дышать невозможно. То гарь, то будто порохом пахнет, то газом. Сколько дней стоит туман — столько же держится эта вонь. Почему люди должны дышать таким воздухом? Кто-нибудь вообще может ответить, — задаются вопросом пользователи соцсетей.

Жители отмечают, что запах особенно усиливается в вечерние и утренние часы, и напрямую связывают происходящее с деятельностью промышленных предприятий. По их мнению, плотный туман создает условия, при которых выбросы легко скрыть.

Общественники и жители подчеркивают, что подобная ситуация повторяется не первый раз и особенно тяжело сказывается на детях, пожилых людях и горожанах с хроническими заболеваниями.

— Несколько дней в городе происходит настоящая травля. Горло и нос першат, головные боли. Страдают все — и взрослые, и старики, и дети. Кто-то просто травит город. Это крик души. Помогите, обратите внимание, — говорится в одном из обращений.

Что говорят экологи

В городском департаменте экологии в очередной раз заявили, что качество воздуха находится под постоянным контролем и превышений предельно допустимых концентраций специалисты не зафиксировали.

В ведомстве подчеркивают, что отношении нарушителей принимаются жесткие меры. Предприятия штрафуют, по решениям суда деятельность отдельных объектов приостанавливают. При этом экологи признают, что ресурсы ведомства ограничены.

— В выходные дни, когда сотрудники выезжают на мониторинг, некоторые предприниматели жалуются на нарушение законодательства о проверках бизнеса. После этого нам приходится отстаивать свои действия в судах, — отмечают специалисты департамента.

В Шымкенте автоматизированная система мониторинга выбросов осуществляется на четырех промышленных предприятий: «ПетроКазахстан Ойл Продактс», «Стандартцемент», «Шымкентцемент» и «3-Энергоорталық». Состояние атмосферы в городе также отслеживается через семь постов.

По жалобам горожан специалисты провели проверки предприятий в индустриальных зонах «Оңтүстік» и «Ордабасы». Сумма штрафов превысила 37 миллионов тенге.

По решениям суда работу четырех предприятий временно приостановили из-за отсутствия экологических разрешительных документов.

Проблема без точки

Это уже не первая волна жалоб. Месяц назад жители Шымкента сообщали о резком запахе гари, дыма и газа, который ощущался в разных районах города даже при закрытых окнах. Тогда многие связывали происходящее с индустриальной зоной и нефтеперерабатывающим заводом.

Горожане также поднимали тревогу из-за цементной пыли и требовали переноса завода в Каратауском районе подальше от жилых массивов.

По итогам прошлого года уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте оценивался как повышенный. При этом случаев экстремально высокого загрязнения официально зарегистрировано не было. Вместе с тем фиксировались превышения по сероводороду, формальдегиду, диоксиду азота и взвешенным частицам.

Пока официальные замеры не фиксируют превышений, шымкентцы продолжают задаваться главным вопросом: если нормы не нарушены, почему в городе снова невозможно дышать и кто за это ответит?