    14:45, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жители Шымкента подняли тревогу из-за цементной пыли и потребовали переноса завода

    Жильцы 192-го квартала Каратауского района жалуются на удушливую пыль и шум от расположенного рядом с их домами промышленного предприятия. В акимате обещают перенести завод до конца года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: от жителей

    В социальных сетях местные жители опубликовали видео, на котором демонстрируют осевший на машине плотный черный слой пыли.

    Люди утверждают, что на протяжении трех лет в районе невозможно дышать, особенно по ночам, когда предприятие, по их словам, активно работает.

    — По ночам у них сильно дымит. Все дворы, машины, вещи, которые сушатся на улице, засыпаны какой-то черной пылью. Ветер разносит ее на весь город. Мы этим дышим. Просим провести проверку предприятия и принять меры, — говорят жители.

    Люди выступают с требованием перенести завод подальше от жилых кварталов.

    а
    Фото: от жителей

    В акимате Каратауского района на запрос корреспондентов Kazinform ответили, что предприятие функционирует законно, однако из-за массовых жалоб жителей было принято решение о его переносе.

    — На участке по адресу 192-й квартал, дом 638, ТОО «ST-Бетон» осуществляет деятельность в соответствии с целевым назначением земли. На основании претензий, поступивших от жителей, акиматом Каратауского района совместно с уполномоченными государственными органами была проведена комплексная проверка. По результатам изучения конкретных нарушений закона выявлено не было, но с учетом недовольства жителей руководство завода предоставило гарантийное письмо о переносе производственного объекта на другую территорию до конца текущего года, — пояснил заместитель акима Каратауского района Досалы Амангельдиев.

    По данным районного замакима, подготовительные работы по переносу уже начались.

    а
    Фото: от жителей

    — Необходимые мероприятия находятся в стадии реализации, — заверили в ведомстве.

    Ранее жители Шымкента жаловались на промышленные выбросы в районах, прилегающих к индустриальным зонам. С начала года возбуждено 50 административных дел, сумма штрафов превысила 37 млн тенге.

    а
    Фото: от жителей

    Экологи также фиксировали загрязнение рек и каналов города и рост числа стихийных свалок.

    Также сообщалось о резонансных судебных решениях по крупным экологическим нарушениям городских промышленных предприятий и компаний.

    а
    Фото: от жителей

     

    Теги:
    Загрязнение воздуха Регионы Шымкент Заводы Экология
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
