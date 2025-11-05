Предприятия в индустриальной зоне Шымкента оштрафованы за нарушение экологических норм

По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в Шымкенте функционируют 7 индустриальных зон общей площадью 1276 гектаров, на которых работают 312 предприятий с численностью сотрудников более 8 тысяч человек.

Однако далеко не все компании соблюдают экологические нормы, что вызывает постоянные жалобы жителей города и усугубляет экологическую обстановку.

— В ходе мониторинга были выявлены несколько предприятий, нарушающих экологические стандарты. Совместно с департаментом экологии проведены проверки, выданы предписания и наложены штрафы, — сообщили в ведомстве.

Большая часть жалоб поступила на предприятия, расположенные в индустриальных зонах «Оңтүстік» и «Ордабасы». И если в первой половине года было возбуждено 34 административных дела, общая сумма штрафов составила 23,5 млн тенге, то уже сейчас возбуждено 50 административных дел, а наложенные штрафы превысили 37,6 млн тенге, из которых 32,6 млн тенге поступили в государственный бюджет.

— В ходе проверок было выдано 29 предписаний на устранение нарушений. Проверено 12 крупных предприятий, среди которых «High Industrial Lubricants & Liquids Corporation», «Китайско-Казахстанская Марганцевая Индустриальная Группа», «ЦветЛит», «Element 5», «ЭкоШина», «Категория ДМ», «Аламан Береке», «ENN», «Гермес-Б.Е.», ИП «Хабибулла», «ТРМ», «VegaSmelting», — рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Сабыр Балыбек.

Из-за неисполнения предписаний о ликвидации нарушений, в отношении четырех предприятий были составлены административные протоколы по статье 462, часть 3 Кодекса РК об административных правонарушениях.

— Специализированный межрайонный суд наложил штрафы и приостановил деятельность компаний на различные сроки, — добавили в ведомстве.

Кроме того, за работу без экологического разрешения, нарушивших статью 328, часть 4 Кодекса РК об административных правонарушениях, были также наложены штрафы и приостановлена деятельность предприятий.

Экологи обеспокоены и состоянием водоемов города. Напомним, на реках Кошкарата, Карасу, Бадам, Сайрамсу, а также каналах Кос-диермен, Тогыс, Текесу и БМК зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ. Также в городе выявлены десятки несанкционированных свалок.

Особое внимание приковано к Кошкарате, которая является популярным местом купания горожан и прогулок вдоль реки. Вместе с увеличением числа отдыхающих, растет и количество мусора. Убирать его приходится эколоволонтерам, поскольку многие отдыхающие не считают нужным соблюдать элементарные правила чистоты.