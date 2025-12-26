Почему казахстанцы пока не могут сдать старые автомобили на утилизацию

В Казахстане программа утилизации вышедших из эксплуатации автомобилей формально подготовлена. Как заявляли в Министерстве еще весной 2024 года, утилизацией могли бы заниматься все предприятия, имеющие соответствующее разрешение по ОКЭД. Таких компаний в стране насчитывается около 200, то есть, практически в каждом регионе бизнес мог бы оказывать подобные услуги. В то же время построение системы утилизации в ведомстве называли длительным процессом, который невозможно реализовать за один-два года.

Подходит к концу 2025 год, однако переработчики так и не отобраны, договоры не заключены, официальные пункты приема до сих пор не определены. Жители регионов, включая Шымкент, по-прежнему не имеют возможности легально сдавать старые автомобили.

Как пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на официальный запрос Kazinform, в стране пока отсутствует утвержденный перечень городов и официальных пунктов приема автомобилей. Процесс приема заявок от владельцев на утилизацию транспортных средств и самоходной сельхозтехники (ВЭТС/ВЭССХТ), вышедших из эксплуатации, начнется только после определения переработчиков и заключения с ними договоров. До этого момента говорить о конкретных городах и адресах пунктов приема преждевременно.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов

Новые разрешительные требования

Основной причиной затягивания запуска программы называют несоответствие документов, которые подают компании, обновленным требованиям закона «О разрешениях и уведомлениях».

С 10 октября 2024 года деятельность по сбору, хранению, переработке и реализации лома цветных и черных металлов переведена с уведомительного на разрешительный порядок. Запуск программы напрямую зависит от получения бизнесом разрешений нового образца. Без них предприятия не могут участвовать в утилизации.

— Юридические лица, осуществлявшие деятельность по сбору, хранению, переработке и реализации лома и отходов черных и цветных металлов на основании уведомления, обязаны получить разрешение второй категории либо направить уведомление о прекращении деятельности. Тем самым, для участия в программе ВЭТС/ВЭССХТ переработчику необходимо представить разрешительный документ второй категории, — отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев.

Кроме того, пункт приема старых авто должен представлять собой производственную базу, находящуюся в собственности или аренде переработчика, соответствующую требованиям законодательства и правилам по сбору и подготовки к переработке и (или) утилизации.

По итогам заключения договоров с переработчиками будут определены пункты сбора и приема автомобилей и сельхозтехники. Перечень адресов опубликуют на официальном сайте оператора программы АО «Жасыл даму», но только после завершения всех процедур.

— В настоящее время осуществляется процесс определения переработчиков вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельскохозяйственной техники с целью последующего заключения договоров на переработку/утилизацию транспортных средств. После заключения договоров с переработчиками на официальном сайте акционерного общества «Жасыл даму» (www.recycle.kz) будет опубликован актуальный список пунктов приема и будет осуществлен прием заявок на утилизацию, в том числе и в Шымкенте, — пояснил заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Нуржан Кабдолданов.

В министерстве также подчеркивают, что монополия одного переработчика исключена. Участвовать в программе смогут все субъекты предпринимательства, которые занимаются переработкой черного металла.

Фото: Минэкологии и природных ресурсов

Ранее монопольное право на проведение утильсбора принадлежало частной компании ТОО «Оператор РОП». В 2016 году она имела договорные отношения с ТОО «Recycling Company» в Караганде, а в 2020 году заключила договор на организацию утилизации автохлама с ТОО «Autorecycling» в Костанайской области.

В январе 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить администрирование утильсбора частной структурой и передать полномочия государственной организации.

Отдельный вопрос — ситуация в Шымкенте. Ранее в публичном поле обсуждались планы по возобновлению работы утилизационного завода либо строительству нового предприятия.

Однако в министерстве прямо заявили, что информации о действующем или строящемся утилизационном заводе в Шымкенте на сегодня нет.

Выплаты за утилизацию

В Министерстве экологии подчеркивают, что программа утилизации не отменена, однако ее запуск напрямую зависит от готовности переработчиков работать в рамках новых разрешительных требований. Пока же официальная система утилизации в стране фактически находится на паузе.

После запуска программы денежные выплаты за сдачу автомобиля не предусмотрены. Владельцам старых транспортных средств будет предложен скидочный сертификат на покупку нового авто.

Номинал сертификата будет зависеть от классификации сдаваемого транспортного средства и определяться Министерством промышленности и строительства с согласованием у оператора программы АО «Жасыл даму».

Фото: Минэкологии и природных ресурсов

Экология и выхлопы

На фоне отсутствия утилизационной инфраструктуры нагрузка на экологию, в том числе в Шымкенте, остается актуальной.

— В Казахстане действуют национальные стандарты, регламентирующие методы отбора проб и определения составляющих выбросов. Порядок и методы измерений выбросов отработавших газов транспортных средств являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов, — сообщили в Минэкологии.

В Шымкенте функционируют шесть стационарных постов мониторинга атмосферного воздуха и мобильные лаборатории.

Четыре поста ручного отбора проб работают на территории АО «Южполиметалл», на площади Ордабасы, на территории АО «Шымкентцемент» и на улице Сайрамской. Отбор проб проводится три раза в сутки по неполной программе, определяется 13 показателей загрязняющих веществ, включая взвешенные частицы, диоксиды азота и серы, оксид углерода, аммиак, сероводород, формальдегид, бензапирен и тяжелые металлы.

Также в городе действуют две автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха — в микрорайонах Самал-3 и Нурсат. Они фиксируют данные каждые 20 минут.

По итогам девяти месяцев уровень загрязнения атмосферного воздуха в Шымкенте оценивался как повышенный. На отдельных участках фиксировались превышения по сероводороду, формальдегиду, диоксиду азота и взвешенным частицам. При этом случаев экстремально высокого загрязнения зарегистрировано не было.

Контроль токсичности и дымности выхлопных газов определяют во время рейдов.

— С начала года в Шымкенте в рамках рейдов «Чистый воздух», проведенных совместно департаментами полиции и экологии, в городе было составлено 52 административных материала. Из них четыре протокола оформлены в виде предупреждения, 48 — с наложением штрафа на общую сумму 943 680 тенге. Все штрафы взысканы в полном объеме, — добавили в Министерстве.

Ранее в Правительстве также сообщили, куда направляются утилизационные платежи, поступающие от импортеров транспортных средств и сельскохозяйственной техники.