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    18:39, 23 Май 2025 | GMT +5

    Куда направляются утилизационные платежи от импортеров техники в Казахстане

    Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос сообщил, куда направляются утилизационные платежи, поступающие от импортеров транспортных средств и сельскохозяйственной техники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    утилизация
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    — В соответствии с Экологическим кодексом, утилизационные платежи, поступающие от отечественных производителей транспортных средств и сельскохозяйственной техники, строго расходуются по 14 направлениям. Поступившие от импортеров транспортных средств, сельхозтехники и других товаров средства в размере 339,5 млрд тенге, уплаченные в соответствии с кодексом и постановлением правительства № 604 от 2 сентября 2021 года, направляются через АО «Фонд развития промышленности» на решение задач, связанных с охраной окружающей среды и экологии, — говорится в ответе главы Правительства.

    Согласно справке, прилагаемой к ответу, указанные средства распределяются следующим образом:

    • 35 млрд тенге — на закупку противопожарной техники для предотвращения и тушения лесных пожаров (196 единиц техники);
    • 50 млрд тенге — на закупку спецтехники для МЧС и Службы реагирования и мониторинга (700 единиц);
    • 42,5 млрд тенге — на проекты по обращению с твёрдыми бытовыми отходами (9 проектов);
    • 100 млрд тенге — на льготное автокредитование физических лиц для покупки легковых автомобилей отечественного производства (13 347 единиц);
    • 50 млрд тенге — на льготный лизинг сельскохозяйственной техники отечественного производства (1 729 единиц);
    • 17 млрд тенге — на закупку дорожной эксплуатационной техники отечественного производства для национального оператора управления автодорогами (381 единица);
    • 45 млрд тенге — на льготный лизинг отечественных автобусов (1 432 единицы).

    — Кроме того, за счёт этих средств реализуется программа «EcoQolday» по сбору, транспортировке и переработке отходов. Осуществляются проекты по строительству полигонов ТБО. Таким образом, действующий механизм взимания утилизационных платежей доказал свою эффективность и ориентирован на охрану окружающей среды и экологии, — отметил Олжас Бектенов.

    Ранее мы писали, что средства от утилизационных сборов направят на строительство полигонов ТБО в регионах.

    Теги:
    Утилизация Депзапрос Олжас Бектенов Премьер-министр РК Финансы и бюджет
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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