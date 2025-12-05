Дышать невозможно: что происходит с воздухом в Шымкенте

Некоторые отмечают, что чувствуют резкий запах серы или газа. Большинство пользователей соцсетей связывают едкий смог с индустриальной зоной и нефтеперерабатывающим заводом.

Корреспонденты Kazinform обратились за официальным разъяснением в департамент экологии.

— По данным «Казгидромета», случаев высокого или экстремально высокого загрязнения воздуха в городе не зарегистрировано. Вечерний смог объясняется снижением температуры, отсутствием ветра, плотным потоком автотранспорта и частыми случаями сжигания сухой травы и листвы в частном секторе, — пояснил заместитель руководителя главного государственного экологического инспектора департамента экологии Дуйсен Култилеуов.

Состояние атмосферы в городе отслеживается через семь постов: четыре — ручного отбора проб, три — автоматизированные.

После обращений жителей, специалисты экологической лаборатории провели дополнительные измерения воздуха в ночные и дневные часы на территории ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», за пределами санитарно-защитной зоны индустриальных зон и в районе «Фиркан City».

По словам представителя ведомства, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

— На четырех крупных предприятиях действует автоматизированная система мониторинга выбросов: ТОО «ПКОП», ТОО «Стандартцемент», ТОО «Шымкентцемент» и АО «3-Энергоорталық». Система фиксирует данные в режиме реального времени, — отмечают в департаменте экологии.

Также по жалобам жителей назначена проверка в отношении одного из предприятий индустриальной зоны «Ордабасы».

За 10 месяцев этого года департаментом экологии проведено 29 проверок. Возбуждено 50 административных производств, наложено штрафов на сумму более 37,6 млн тенге, из которых 32,6 млн тенге взыскано.

В индустриальных зонах проверены 12 предприятий, среди них: High Industrial Lubricants & Liquids Corporation, «Китайско-Казахстанская Марганцевая Индустриальная Группа», «ЦветЛит», Element 5, «ЭкоШина», «Категория ДМ», «Аламан Береке», ENN, «Гермес-Б.Е.», ИП «Хабибулла», ТРМ, VegaSmelting.

— За невыполнение предписаний в отношении четырех компаний составлены материалы по части 3 статьи 462 КоАП РК, дела направлены в суд. Речь идет о ТОО «Китайско-Казахстанская Марганцевая Индустриальная Группа», ТОО «HILL Corporation», ТОО «Гермес-Б.Е.», ИП Хабибулла, — уточнили в ведомстве.

По решениям суда за осуществление деятельности без экологических разрешительных документов работа четырех предприятий была временно приостановлена, выписаны штрафы.

Ранее сообщалось о повышенном уровне загрязнения воздуха в шести городах Казахстана, среди которых был и Шымкент. Жителям рекомендовали ограничить время пребывания на улице, а людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергиями иметь при себе необходимые препараты.