Жители Академгородка в Алматы против застройки: что ответили в акимате

В опубликованном видеообращении они выразили обеспокоенность тем, что проект реализуется в непосредственной близости от жилых домов — на участке, где, по их словам, проходит тектонический разлом. Горожане заявили о возможных нарушениях экологических и градостроительных норм.

По словам жителей, проект предусматривает возведение бизнес-центров, коммерческих объектов, гостиниц и 8–9-этажных зданий. Это, по их мнению, приведет к уплотнению застройки, ухудшению экологической ситуации, потере солнечного света и парковочных мест, а также вырубке сотен деревьев. Кроме того, новый комплекс может увеличить транспортную нагрузку в районе.

Активисты подчеркнули, что не давали согласия на строительство и призвали власти вернуть участок в государственную собственность, предложив вместо застройки разбить сквер.

На обращение жителей ответили в акимате города. Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов отметил, что проект реализуется в соответствии с градостроительной документацией.

— Данный объект соответствует всем нашим градостроительным документам. В законности пока сомнений нет. Но тем не менее, полностью они к нам не пришли еще со всеми заявками. Но предварительно они имеют право реализовывать этот проект — он соответствует нашему генплану и ПДП. Там будут офисы и гостиница, точечного жилищного строительства не будет — мы этого не допустим, — подчеркнул Шаханов.

По его словам, акимат настоял на снижении этажности и плотности комплекса.

— Мы попросили застройщика, чтобы он согласовал свое строительство с близлежащими домами, чтобы не лишать их того комфорта, который там сложился. Но при этом мы добились того, чтобы все-таки снизили этажность и плотность этого строительства. Поэтому, думаю, с учетом мнения местных жителей и наших требований проект имеет право на жизнь, — ответил замакима.

Напомним, ранее Глава государства в ходе встречи с акимом мегаполиса Дарханом Сатыбалды поручил ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов и точечную застройку в верхней части города.

В акимате Алматы позже разъяснили, какие ограничения вводятся на застройку.

В июне 2022 года в городе введен запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов.