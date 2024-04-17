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    10:10, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 26 тысяч жителей Кульсары эвакуированы в Мангистаускую область

    құлсары
    Фото: Бейнеу ауданының әкімдігі

    В связи с паводковой обстановкой в Атырауской области из города Кульсары в города и районы Мангистауской области было эвакуировано более 26 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Люди размещены в пунктах временного размещения, а также у родственников и волонтеров.

    На сегодня по поручениюПравительства Комитетом государственных материальных резервов МЧС из фонда для эвакуированных граждан разбронированы материальные ценности, такие как продукты питания, постельное белье и т.д.

    Ранее сообщалось, что в Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов.

    Напомним, пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

    В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Кульсары Регионы Казахстана Эвакуация Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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