Более 26 тысяч жителей Кульсары эвакуированы в Мангистаускую область

В связи с паводковой обстановкой в Атырауской области из города Кульсары в города и районы Мангистауской области было эвакуировано более 26 тысяч человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Люди размещены в пунктах временного размещения, а также у родственников и волонтеров.

На сегодня по поручениюПравительства Комитетом государственных материальных резервов МЧС из фонда для эвакуированных граждан разбронированы материальные ценности, такие как продукты питания, постельное белье и т.д.

Ранее сообщалось, что в Кульсары подтопленными остаются 2 748 домов.

Напомним, пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК рассказал о начале восстановительных работ в городе Кульсары.

В городе Кульсары Атырауской области уничтожили туши 60 овец и коз, погибших во время паводков.