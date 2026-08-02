Жамбылскую область в августе ждет жара и временами ветреная погода

Кратковременный дождь и гроза возможны только в первые дни месяца, после чего погоду будут определять чередующиеся периоды потепления и спада температуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на отдельные волны жары, в среднем август не слишком далеко отступит от привычных климатических значений. Средняя температура по региону ожидается в пределах +20,6…+27,2°C при норме +19,9…+25,9°C.

Однако погода будет различаться в зависимости от части области. На севере температурный фон сохранится около нормы, тогда как на юге окажется примерно на один градус выше обычного.

Первые дни августа будут жаркими. Ночью синоптики прогнозируют +20…+25°C, днем воздух раскалится до +32…+37°C. Затем температура пойдет на спад — в темное время суток ожидается +15…+20°C, в дневные часы — +27…+32°C.

В горных районах этот переход будет ощутимее. Ночью температура понизится с +15°C до +10°C, а днем — с +27°C до +22°C. В первых числах августа возможны кратковременный дождь и гроза. В начале и конце первой десятидневки ветер местами усилится до 15-20 м/с.

В середине месяца жара вновь сменится относительной прохладой. Ночная температура опустится с +20…+25°C до +12…+17°C, дневная — с +32…+37°C до +26…+31°C. В горных районах ночью может похолодать до +7°C, а днем — до +21°C.

Однако ближе к 20-м числам регион ждет новое потепление. Ночью воздух прогреется до +18…+23°C, днем — до +32…+37°C. В горах ожидается до +13°C и +27°C соответственно.

На этот же период синоптики прогнозируют еще одно заметное изменение погоды. Ориентировочно 10–15 августа жителям региона стоит ждать пыльную бурю, а в середине месяца — усиление ветра до 15-20 м/с.

Заключительная треть августа также начнется со снижения температуры. Ночью ожидается +13…+18°C, днем — +27…+32°C. В горной местности столбики термометров могут опуститься до +8°C ночью и показать около +22°C днем.

После этой передышки жара вернется еще раз. Ближе к концу месяца ночная температура повысится до +18…+23°C, дневная — до +32…+37°C. В горах потеплеет до +13°C ночью и +27°C днем. В середине и конце последней трети августа местами вновь ожидается ветер до 15-20 м/с.

Хотя дождливый период в прогнозе оказался коротким, август не должен быть суше обычного. За месяц в Жамбылской области выпадет от 3 до 15 мм осадков, что примерно соответствует климатической норме.

Ранее синоптики предупредили об аномальной жаре в первые дни августа. Штормовое предупреждение на 2 августа объявили в 16 областях, включая Жамбылскую. Кроме того, Казгидромет спрогнозировал засуху сразу в семи районах региона.