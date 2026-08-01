Грозы, град и жара до +42 °C: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в 17 областях Казахстана и Астане на 2 августа, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются дождь, гроза, сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются дождь, гроза.

Днем на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Актобе днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 37-39 градусов.

В Атырауской области ожидаются ветер северо-западный ночью на востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность. В Таразе днем сохраняется сильная жара 38-40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на северо-западе Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза, град.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем в центре области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, в центре Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидаются гроза, днем на севере области сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20, днем на юге области временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, северо-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Шымкент: 02 августа ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке области Ұлытау ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный, западный днем порывы 15 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что с прохождением активного северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов в течение первой декады августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды.