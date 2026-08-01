Прогноз погоды на август: чего ждать казахстанцам

Прогноз погоды по Казахстану на август 2026 года представили синоптики РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

Август — завершающий месяц лета. На юге и западе страны прогнозируется преимущественно жаркая погода, а в северной половине — умеренная жара с освежающими дождями и грозами.

С прохождением активного северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов в течение первой декады августа на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут грозовые дожди, усилится шквалистый ветер, возможно выпадение града. В отдельные дни прогнозируются сильные дожди — на севере, в центре и на востоке, а в середине периода — в горных и предгорных районах юго-востока страны.

Однако в западной половине и в центре республики с середины первой декады предполагается кратковременное прекращение осадков.

В первой декаде августа на западе и северо-западе Казахстана ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем от +25…+35 °С до +34…+39 °С, на юге Атырауской области — до +41 °С, в Мангистауской области — от +35…+40 °С до +39…+44 °С.

Дневная температура воздуха понизится:

на севере республики и в Костанайской области — от +25…+35 °С до +20…+28 °С, в конце декады вновь установится жара до +30…+38 °С;

на юге — спад жары от +39…+44 °С до +29…+36 °С;

в центре и на востоке страны ожидается чередование погодных условий: от сильной жары +33…+41 °С до умеренно жаркой погоды +22…+31 °С;

на юго-востоке страны предполагается колебание температуры воздуха от +34…+39 °С, в Жамбылской области — до +42 °С, затем до +27…+35 °С.

Во второй и третьей декадах августа в северной половине республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +3…+8 °С до +10…+18 °С, днем — от +17…+25 °С до +25…+35 °С.

На западе и в южной половине страны ночью температура воздуха будет колебаться от +17…+27 °С до +13…+18 °С, днем — от +32…+42 °С до +25…+35 °С.

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