Какая погода ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

Прогноз погоды по Казахстану на 01-03 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

В ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой. На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части РК будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер, лишь в северных и центральных регионах прогнозируется сильный дождь с градом и шквалистым ветром.

Наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях, там воздух днем прогреется до +35…+40 °C, а на западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий, температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы.

Напомним, штормовое предупреждение на 1 августа объявили в 14 областях Казахстана.