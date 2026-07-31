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    Какая погода ожидается в Казахстане в предстоящие выходные

    Прогноз погоды по Казахстану на 01-03 августа 2026 года представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

    Прогноз погоды по Казахстану на 01-03 августа 2026 года
    Фото: Казгидромет

    В ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой. На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части РК будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер, лишь в северных и центральных регионах прогнозируется сильный дождь с градом и шквалистым ветром.

    Наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях, там воздух днем прогреется до +35…+40 °C, а на западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий, температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы.

    Напомним, штормовое предупреждение на 1 августа объявили в 14 областях Казахстана.

    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор