Жара до +44, град и шквал: штормовые предупреждения объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение на 1 августа объявили в 14 областях Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане во второй половине дня ожидается дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градуса. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сильная жара 37 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ветер северо-восточный, восточный днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, пыльная буря. Ветер западный, юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

В области Жетісу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, востоке области 15-20, временами 23-28 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40-43 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, северный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-18 м/с. Днем области ожидается сильная жара 38-40 градусов. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе севере, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-44 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, севере, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.