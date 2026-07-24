Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе

Согласно предварительному прогнозу в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается:

в Бокейординском и Жаныбекском районах Западно-Казахстанской области;

в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области;

в Курмангазинском районе Атырауской области;

в Алакольском, Аксуском районах области Жетысу

в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области;

в Арысском, Сузакском, Ордабасинском, Шардаринском, Тюлькубасском, Байдибекском районах Туркестанской области

в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах Кызылординской области и в г. Кызылорда.

Умеренно влажно прогнозируется области в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области и в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Ранее сообщалось о том, что засуха может затронуть сразу шесть районов ВКО.