Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе
Прогноз засухи на август выпустил Казгидромет, передает Kazinform.
Согласно предварительному прогнозу в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается:
- в Бокейординском и Жаныбекском районах Западно-Казахстанской области;
- в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области;
- в Курмангазинском районе Атырауской области;
- в Алакольском, Аксуском районах области Жетысу
- в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области;
- в Арысском, Сузакском, Ордабасинском, Шардаринском, Тюлькубасском, Байдибекском районах Туркестанской области
- в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах Кызылординской области и в г. Кызылорда.
Умеренно влажно прогнозируется области в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области и в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
Ранее сообщалось о том, что засуха может затронуть сразу шесть районов ВКО.