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    Засуха прогнозируется в ряде регионов Казахстана в августе

    Прогноз засухи на август выпустил Казгидромет, передает Kazinform.

    В каких областях Казахстана в июле прогнозируется засуха
    Фото: Kaзгидромет

    Согласно предварительному прогнозу в августе 2026 года атмосферная засуха ожидается:

    • в Бокейординском и Жаныбекском районах Западно-Казахстанской области;
    • в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области;
    • в Курмангазинском районе Атырауской области;
    • в Алакольском, Аксуском районах области Жетысу
    • в Мойынкумском, Кордайском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Байзакском районах Жамбылской области;
    • в Арысском, Сузакском, Ордабасинском, Шардаринском, Тюлькубасском, Байдибекском районах Туркестанской области
    • в Аральском, Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах Кызылординской области и в г. Кызылорда.

    Умеренно влажно прогнозируется области в Тимирязевском и Есильском районах Северо-Казахстанской области и в Узункольском и Камыстинском районах Костанайской.

    На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

    Ранее сообщалось о том, что засуха может затронуть сразу шесть районов ВКО.

    Регионы Казахстана Казгидромет Засуха
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор