Засуха может затронуть сразу шесть районов ВКО

Восточный Казахстан рискует встретить середину лета не только жарой, но и дефицитом влаги — по предварительному прогнозу синоптиков, уже в июле засушливые условия могут сложиться сразу в нескольких районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Речь идет не только о традиционно засушливых южных территориях. В зоне риска оказались районы Зайсан, Курчум, Маркаколь, Тарбагатай и Улкен Нарын. Кроме того, вероятность недостатка осадков прогнозируется в окрестностях Усть-Каменогорска и Шемонаихи.

Для аграриев июль традиционно считается одним из самых важных месяцев сезона. Именно в этот период формируется урожай, а нехватка влаги может существенно сказаться на состоянии посевов, пастбищ и сенокосов.

Впрочем, специалисты призывают не воспринимать прогноз как окончательный сценарий развития событий.

— Прогноз является предварительным и будет уточняться по мере поступления новых метеорологических данных, — отмечают в РГП «Казгидромет».

Примечательно, что Восточный Казахстан оказался в числе регионов, где риск засухи прогнозируется наиболее широко. Аналогичная ситуация ожидается в отдельных районах Павлодарской, Карагандинской, Абайской, Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

При этом синоптики обращают внимание, что речь идет об умеренной засухе, а не о чрезвычайных агрометеорологических условиях. Тем не менее специалисты рекомендуют сельхозпроизводителям внимательно следить за дальнейшими прогнозами и заранее учитывать возможный дефицит влаги при планировании полевых работ.

После аномально жаркого июня именно нехватка осадков, а не температура воздуха, может стать главным погодным вызовом для Восточного Казахстана во второй половине лета.

Ранее сообщалось, что в лесах ВКО из-за жары объявили самый высокий класс пожарной опасности.