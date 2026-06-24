Самый высокий класс пожарной опасности объявлен в лесах ВКО

В Восточном Казахстане установился максимальный, пятый класс пожарной опасности. На фоне аномальной жары и отсутствия осадков только за последнюю неделю в регионе произошло четыре лесных пожара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Один из них до сих пор продолжают тушить на территории Западно-Алтайского государственного заповедника в Риддере. Ранее возгорания были зарегистрированы также в Усть-Каменогорском и Самарском лесничествах, и на побережье Бухтарминского водохранилища.

— По охвату территории — это небольшие пожары, самый крупный из этих четырех возгораний был на Бухтарме, близ базы отдыха Аюда, его площадь составила 13 гектаров. Но это только благодаря оперативному реагированию. Наша задача — не допустить масштабных пожаров. А мелкие из-за погоды продолжают происходить, — отметил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

По данным специалистов, жаркая погода без дождей держится уже около трех недель. Из-за этого риск возникновения новых пожаров остается высоким.

— Температурный режим продолжает повышаться. Комитет лесного и охотничьего хозяйства предупреждает о дальнейшем ухудшении пожарной обстановки. Ожидается увеличение пожарной опасности, — сообщил руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Кайрат Мейрембеков.

С начала пожароопасного сезона в области произошло 15 лесных и 38 степных пожаров. Из них десять зарегистрированы на территории лесных хозяйств, еще пять — в особо охраняемых природных территориях. В том числе четыре пожара произошли в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке и один — в Западно-Алтайском заповеднике.

По словам спасателей, жаркая погода сохранится и в ближайшее время.

— Погода стоит очень жаркая. По прогнозным данным, июль также ожидается знойным, ожидается повышение температур до 50 градусов. Подразделения работают круглосуточно, необходимые силы и средства имеются в полном объеме, — рассказал заместитель начальника ДЧС ВКО Фархат Амре.

Специалисты отмечают, что в таких условиях даже небольшая искра может привести к серьезному пожару, особенно в хвойных лесах.

— В нашей области сосредоточено около 49 процентов хвойных лесов Казахстана. Прошу жителей и гостей региона не оставлять непотушенные костры, не разводить огонь в запрещенных местах и соблюдать правила пожарной безопасности, — обратился к населению руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в ВКО локализован: авиация МЧС сбросила 39 тонн воды.