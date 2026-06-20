Лесной пожар в ВКО локализован: авиация МЧС сбросила 39 тонн воды

В Восточно-Казахстанской области локализовали лесной пожар площадью 13 гектаров, для ликвидации которого были задействованы наземные службы и авиация МЧС, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области на урочище «Аюда» территории КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство» произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесной растительности. По предварительным данным, площадь пожара составила 13 гектаров.

К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов, ДЧС, десантники Казавиалесоохраны, а также два вертолета АО «Казавиаспас» МЧС. Тушение велось пешими группами и с воздуха.

Как сообщили в МЧС РК, авиацией ведомства выполнено 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн.

— Принятыми мерами удалось локализовать основные очаги возгорания и не допустить распространения огня на значительную территорию, — отметили в МЧС.

В настоящее время лесной пожар локализован.

Ранее сообщалось, что департамент полиции Актюбинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля на газозаправочной станции, где погибли трое людей.