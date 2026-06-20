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    Лесной пожар в ВКО локализован: авиация МЧС сбросила 39 тонн воды

    В Восточно-Казахстанской области локализовали лесной пожар площадью 13 гектаров, для ликвидации которого были задействованы наземные службы и авиация МЧС, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

    Лесной пожар в ВКО локализован: авиация МЧС сбросила 39 тонн воды
    Фото: кадр из видео

    В Уланском районе Восточно-Казахстанской области на урочище «Аюда» территории КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство» произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесной растительности. По предварительным данным, площадь пожара составила 13 гектаров.

    К ликвидации возгорания были привлечены силы и средства Министерства экологии и природных ресурсов, ДЧС, десантники Казавиалесоохраны, а также два вертолета АО «Казавиаспас» МЧС. Тушение велось пешими группами и с воздуха.

    Как сообщили в МЧС РК, авиацией ведомства выполнено 13 сбросов воды общим объемом 39 тонн.

    — Принятыми мерами удалось локализовать основные очаги возгорания и не допустить распространения огня на значительную территорию, — отметили в МЧС.

    В настоящее время лесной пожар локализован.

    Ранее сообщалось, что департамент полиции Актюбинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля на газозаправочной станции, где погибли трое людей. 

    МЧС ВКО Авиация Регионы Казахстана Лесные пожары Спасатели
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор