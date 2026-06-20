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    Смертельный пожар на заправке в Актобе: полиция задержала владельца АГЗС

    Департамент полиции Актюбинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля на газозаправочной станции, где погибли трое людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на заправке в Актобе
    Кадр из видео очевидцев

    Уголовное дело начато по факту возгорания транспортного средства на автомобильной газозаправочной станции, в результате которого погибли три человека: женщина и двое несовершеннолетних.

    Очевидцы запечатлели происшествие на камеру мобильного телефона.

    — Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 281 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Владелец АГЗС задержан и водворен в ИВС, — сообщили в ДП Актюбинской области.

    Также в результате происшествия пострадал мужчина 1972 года рождения. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, он был доставлен в медицинское учреждение с ожогами. Сейчас мужчина находится в реанимации. 

    В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд комплексных и необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.

    Пожар Регионы Казахстана Полиция Актобе Происшествия Задержания Досудебное расследование
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор