Смертельный пожар на заправке в Актобе: полиция задержала владельца АГЗС

Департамент полиции Актюбинской области возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля на газозаправочной станции, где погибли трое людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело начато по факту возгорания транспортного средства на автомобильной газозаправочной станции, в результате которого погибли три человека: женщина и двое несовершеннолетних.

Очевидцы запечатлели происшествие на камеру мобильного телефона.

— Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 281 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Владелец АГЗС задержан и водворен в ИВС, — сообщили в ДП Актюбинской области.

Также в результате происшествия пострадал мужчина 1972 года рождения. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, он был доставлен в медицинское учреждение с ожогами. Сейчас мужчина находится в реанимации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится ряд комплексных и необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.