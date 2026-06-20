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    Пострадавший при пожаре на автозаправке в Актобе находится в реанимации

    Минувшей ночью в Актобе произошел пожар на автогазозаправочной станции, в результате которого погибли три человека, двое из них — несовершеннолетние, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

    Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, в медицинское учреждение был доставлен мужчина 1972 года рождения, пострадавший при происшествии за автозаправочной станции.

    — Пациент с ожогами верхней части тела поступил в реанимационное отделение многопрофильной городской больницы Актобе. Он находится в сознании, дышит самостоятельно, ему назначено лечение, — сообщили в ведомстве.

    Врачи оценивают его состояние как стабильное, пациент находится под наблюдением.

    Напомним, трагедия произошла минувшей ночью на автозаправочной станции в Актобе. Автомобиль с пассажирами внутри сгорел дотла, очевидцы сняли на видео произошедшее. 

    Пожар Пострадавшие Регионы Казахстана Врачи Актобе Происшествия Авто ЧП
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор