Пострадавший при пожаре на автозаправке в Актобе находится в реанимации

Минувшей ночью в Актобе произошел пожар на автогазозаправочной станции, в результате которого погибли три человека, двое из них — несовершеннолетние, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области, в медицинское учреждение был доставлен мужчина 1972 года рождения, пострадавший при происшествии за автозаправочной станции.

— Пациент с ожогами верхней части тела поступил в реанимационное отделение многопрофильной городской больницы Актобе. Он находится в сознании, дышит самостоятельно, ему назначено лечение, — сообщили в ведомстве.

Врачи оценивают его состояние как стабильное, пациент находится под наблюдением.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью на автозаправочной станции в Актобе. Автомобиль с пассажирами внутри сгорел дотла, очевидцы сняли на видео произошедшее.