Трое погибли при пожаре на автозаправке в Актобе: среди жертв двое детей

Трагедия произошла минувшей ночью в Актобе. В результате возгорания автомобиля погибли три человека, двое из них были несовершеннолетними, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, сообщение на пульт 112 поступило в 22:55. Пожарные оперативно прибыли на автогазозаправочную станцию, расположенную на улице Богенбай батыра в Актобе, и полностью ликвидировали возгорание в 23:03. Видео появилось в сети.

— Во время тушения пожара в салоне автомобиля были обнаружены тела трех человек. Двое из погибших — несовершеннолетние. Еще один человек был доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

На место происшествия были направлены более 10 единиц техники и свыше 50 сотрудников. Помимо пожарных, в ликвидации последствий участвовали спасатели оперативно-спасательного отряда и специалисты Центра медицины катастроф.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Напомним, при пожаре в Астане из девятиэтажного дома были спасены 14 человек.