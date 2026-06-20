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    Трое погибли при пожаре на автозаправке в Актобе: среди жертв двое детей

    Трагедия произошла минувшей ночью в Актобе. В результате возгорания автомобиля погибли три человека, двое из них были несовершеннолетними, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар на заправке в Актобе
    Кадр из видео очевидцев

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, сообщение на пульт 112 поступило в 22:55. Пожарные оперативно прибыли на автогазозаправочную станцию, расположенную на улице Богенбай батыра в Актобе, и полностью ликвидировали возгорание в 23:03. Видео появилось в сети.

    — Во время тушения пожара в салоне автомобиля были обнаружены тела трех человек. Двое из погибших — несовершеннолетние. Еще один человек был доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

    На место происшествия были направлены более 10 единиц техники и свыше 50 сотрудников. Помимо пожарных, в ликвидации последствий участвовали спасатели оперативно-спасательного отряда и специалисты Центра медицины катастроф.

    В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

    Напомним, при пожаре в Астане из девятиэтажного дома были спасены 14 человек.

    ДЧС Пожар Регионы Казахстана Несовершеннолетние Актобе Происшествия Авто
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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