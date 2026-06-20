При пожаре в Астане из девятиэтажного дома спасены 14 человек

После прибытия на место сотрудники МЧС приступили к тушению и проверке помещений. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел в районе Сарайшык по улице А-91 в одном из девятиэтажных жилых комплексов. В одной из квартир загорелась мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огонь распространялся по помещению.

После прибытия на место сотрудники МЧС приступили к тушению и проверке помещений. Из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек.

— Во время проведения спасательных работ звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных колпаков были спасены 14 человек, среди которых пять детей. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

В МЧС Казахстана напомнили людям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в жилых домах.

Напомним, пожар произошел в ночь на 12 апреля в квартире на 15-м этаже 21-этажного дома по улице Туркестан в Астане. После тушения огня в помещении были обнаружены тела троих детей.

Их мать удалось спасти — с ожогами ее госпитализировали. С верхних этажей эвакуировали 20 человек, еще около 40 жильцов покинули здание самостоятельно.