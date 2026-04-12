    12:54, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Пожар в многоэтажке Астаны: пострадавшая женщина в тяжелом состоянии в реанимации

    Три бригады скорой помощи работали на месте пожара в Астане — пострадавшую женщину доставили в больницу, сейчас она в тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скорая помощь
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Пострадавшую оперативно доставили в многопрофильную городскую больницу № 1. У нее диагностирован ожоговый шок 2-3 степени.

    В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома ночью 12 апреля по адресу улица Туркестан, 14А. На месте трагедии были обнаружены тела трех несовершеннолетних.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Дарья Аверченко
    Сейчас читают