12:54, 12 Апрель 2026 | GMT +5
Пожар в многоэтажке Астаны: пострадавшая женщина в тяжелом состоянии в реанимации
Три бригады скорой помощи работали на месте пожара в Астане — пострадавшую женщину доставили в больницу, сейчас она в тяжелом состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.
Пострадавшую оперативно доставили в многопрофильную городскую больницу № 1. У нее диагностирован ожоговый шок 2-3 степени.
В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома ночью 12 апреля по адресу улица Туркестан, 14А. На месте трагедии были обнаружены тела трех несовершеннолетних.
По данному факту возбуждено уголовное дело.