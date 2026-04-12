Пожар в многоэтажке Астаны: пострадавшая женщина в тяжелом состоянии в реанимации

Пострадавшую оперативно доставили в многопрофильную городскую больницу № 1. У нее диагностирован ожоговый шок 2-3 степени.

В настоящее время пациентка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире многоэтажного дома ночью 12 апреля по адресу улица Туркестан, 14А. На месте трагедии были обнаружены тела трех несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело.