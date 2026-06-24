В каких областях Казахстана в июле прогнозируется засуха

В июле по мере повышения температуры воздуха сохраняется вероятность увеличения площадей, подверженных засушливым явлениям, осадки будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

Согласно предварительному прогнозу в июле 2026 года умеренно засушливые условия ожидаются:

в Павлодарской области — в Актогайском, Иртышском, Железинском, Успенском, Шарбактинском и Майском районах;

в Карагандинской области — в Актогайском, Бухар-Жырауском, Осакаровском, Нуринском, Каркаралынском и Шетском районах;

в Восточно-Казахстанской области — в Зайсанском, Улкен Нарынском, Куршимском, Маркакольском, Тарбагатайском районах и в окрестности г. Шемонаиха и Усть-Каменогорск;

в Абайской области — в Аягозском, Абайском, Бескарагайском, Бородулихинском, Жарминском, Уржарском, Маканчинском районах и в районе Жанасемей;

в Алматинской области — в Балхашском и Жамбылском районах;

в области Жетысу — в Алакольском, Каратальском и Панфиловском районах;

в Жамбылской области — в Кордайском, Т. Рыскуловском, Сарысуском и Таласском районах;

в Туркестанской области — в Арысском, Сузакском, Казыгуртском, Ордабасинском, Шардаринском и Жетысайском районах;

в Кызылординской области — в Казалинском, Кармакшинском, Шиелийском районах и в г. Кызылорда.

Умеренно влажно прогнозируется:

в Костанайской области — в Карабалыкском и Житикаринском районах;

в Актюбинской области — в Мартукском, Уилском, Хромтауском районах и в г. Актобе.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

На днях в Астане был побит температурный рекорд за 85 лет. Максимальная температура воздуха достигла +36,8°C, превысив предыдущий рекорд на 0,4°C. Ранее самый высокий показатель для 23 июня составлял +36,4°C и был зафиксирован в 1941 году.