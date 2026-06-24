85-летний температурный рекорд побит в Астане

23 июня 2026 года в Астане был установлен новый температурный рекорд для этой даты, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

Максимальная температура воздуха достигла +36,8°C, превысив предыдущий рекорд на 0,4°C. Ранее самый высокий показатель для 23 июня составлял +36,4°C и был зафиксирован в 1941 году.

Ранее Казгидромет сообщал, после изнурительной жары жителей северных регионов ждет небольшая передышка. На территорию Казахстана смещается циклон, который принесет с собой дожди с грозами, град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.