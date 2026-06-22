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    Прохладнее станет на севере, до +40°C — жара на юге: в Казахстан идет новый циклон

    Циклон из районов Узбекистана принесет дожди и грозы, но жара сохранится на юге Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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    Фото: Kazinform

    Как сообщает Казгидромет, после изнурительной жары жителей северных регионов ждет небольшая передышка. На территорию Казахстана смещается циклон, который принесет с собой дожди с грозами, град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.

    — Однако после этого наступит долгожданная прохлада: в северных и центральных регионах страны ожидаются комфортные 23-28 градусов тепла. Но не все отдохнут от жары — на южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Узбекистана, сохраняя жару 33-38 градусов, а в отдельных районах и очень сильную жару до 40 градусов, — сообщают синоптики.

    Погода Дожди Казгидромет Жара
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор