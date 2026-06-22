Прохладнее станет на севере, до +40°C — жара на юге: в Казахстан идет новый циклон

Как сообщает Казгидромет, после изнурительной жары жителей северных регионов ждет небольшая передышка. На территорию Казахстана смещается циклон, который принесет с собой дожди с грозами, град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.

— Однако после этого наступит долгожданная прохлада: в северных и центральных регионах страны ожидаются комфортные 23-28 градусов тепла. Но не все отдохнут от жары — на южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Узбекистана, сохраняя жару 33-38 градусов, а в отдельных районах и очень сильную жару до 40 градусов, — сообщают синоптики.