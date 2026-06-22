Прохладнее станет на севере, до +40°C — жара на юге: в Казахстан идет новый циклон
Циклон из районов Узбекистана принесет дожди и грозы, но жара сохранится на юге Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Как сообщает Казгидромет, после изнурительной жары жителей северных регионов ждет небольшая передышка. На территорию Казахстана смещается циклон, который принесет с собой дожди с грозами, град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.
— Однако после этого наступит долгожданная прохлада: в северных и центральных регионах страны ожидаются комфортные 23-28 градусов тепла. Но не все отдохнут от жары — на южные и восточные регионы Казахстана продолжат поступать сухие и теплые воздушные массы из районов Узбекистана, сохраняя жару 33-38 градусов, а в отдельных районах и очень сильную жару до 40 градусов, — сообщают синоптики.