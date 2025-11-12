Жалоб по дому, где обрушилась облицовка, не поступало — акимат Астаны

— В адрес управления жилья и жилищной инспекции города Астаны жалоб и заявлений касательно фасада по адресу Тауелсиздик, 24Б не поступало. Также заявлений от собственников по вопросам модернизации не поступало, — сообщили в акимате корреспонденту агентства.

В ведомстве отметили, что согласно подпункту 14 статьи 2 Закона «О жилищных отношениях», фасады, подъезды, лифты, крыши и другие общие элементы здания относятся к общему имуществу объекта кондоминиума. Решения, касающиеся управления и содержания этого имущества, принимаются на собраниях собственников квартир, как предусмотрено статьей 42-1 Закона.

Проведение капитального ремонта общего имущества требует обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников, а принятое решение оформляется протоколом и не должно противоречить законодательству Республики Казахстан.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тауелсиздик, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров.

По данным управления общественного здравоохранения, состояние одного из фельдшеров остается крайне тяжелым, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Трое других пострадавших продолжают лечение в профильных отделениях: у двоих отмечается улучшение, состояние одного оценивается как средней тяжести.

В департаменте полиции сообщили, что по факту обрушения проводится расследование.