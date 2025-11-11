РУ
    18:31, 10 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Обрушение облицовки ЖК в Астане: полиция проводит расследование

    В Астане после обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого дома 8 ноября проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform

    падение облицовки в Астане, облицовка, обрушение облицовки
    Кадр из видео ДЧС Астаны

    — По факту получения телесных повреждений гражданами в результате падения фрагментов бетонной кладки с жилого дома сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

    В полиции также опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении одного из пострадавших — фельдшера, якобы нарушевшего технику безопасности.

    Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

    В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров. Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии.

    Ранее спасатели опровергли слухи о бездействии при обрушении облицовки.


    Карина Кущанова
    Автор
