Обрушение облицовки ЖК в Астане: полиция проводит расследование

— По факту получения телесных повреждений гражданами в результате падения фрагментов бетонной кладки с жилого дома сотрудниками полиции начато досудебное расследование по статье 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Пострадавшим оказывается медицинская помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

В полиции также опровергли информацию о возбуждении уголовного дела в отношении одного из пострадавших — фельдшера, якобы нарушевшего технику безопасности.

Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома.

В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров. Состояние фельдшера, которая находится в реанимации, остается крайне тяжелым. Состояние еще одного фельдшера — среднее. Находится в отделении нейрохирургии.

Ранее спасатели опровергли слухи о бездействии при обрушении облицовки.





