Землетрясение в Алматы: в Миннауки прокомментировали сообщение о разрушении общежития

В Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби и Министерстве науки и высшего образования официально опровергли информацию в сети о якобы разрушенных из-за землетрясения зданиях вуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная. Ни одно из общежитий вузов не пострадало. Также, со студентами все в порядке. Просим не верить фейковым информациям и не распространять их, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

В Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби также опровергли данное сообщение.

— Информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития № 6 и 8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет, — отметили в пресс-службе вуза.

В полиции предупреждают: за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.

Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников.

— Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх, — призвали в МВД РК.

Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.