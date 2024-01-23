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    03:00, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Землетрясение в Алматы: в Миннауки прокомментировали сообщение о разрушении общежития

    общежитие
    Фото: pixabay.com

    В Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби и Министерстве науки и высшего образования официально опровергли информацию в сети о якобы разрушенных из-за землетрясения зданиях вуза, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная. Ни одно из общежитий вузов не пострадало. Также, со студентами все в порядке. Просим не верить фейковым информациям и не распространять их, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК.

    В Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби также опровергли данное сообщение.

    — Информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития № 6 и 8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет, — отметили в пресс-службе вуза.

    В полиции предупреждают: за распространение ложных сведений предусмотрена уголовная ответственность.

    Полиция призывает граждан к информационной культуре и рекомендует доверять сведениям из официальных источников.

    — Не распространяйте фейковые сведения, не способствуйте тиражированию недостоверных данных, не сейте панику и страх, — призвали в МВД РК.

    Напомним, сильное землетрясение магнитудой MPV 6,7 произошло в Алматы. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. Стоит отметить, что землетрясение ощущалось также в области Жетысу.

    Позже в ДЧС сообщили, что повторных толчков не прогнозируется.

    В свою очередь в акимате Алматы заявили, что пункты сбора населения открыты.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Регионы Казахстана Землетрясение Миннауки и высшего образования РК Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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