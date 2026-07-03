Землетрясение произошло на территории Афганистана

На территории Афганистана произошло землетрясение, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 3 июля 2026 года в 08:00 по времени Астаны (в 03:00 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 36.89 градуса северной широты, 70.13 градуса восточной долготы.

Фото: Казахстанский национальный центр данных

Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.4.

Ранее 14 июня в 22:54 по времени Астаны (в 17:54 по Гринвичу) на территории Афганистана произошло землетрясение.

Напомним, что 24 июня на севере Венесуэлы, к западу от столицы страны Каракаса, с интервалом всего в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — самые мощные в стране за 125 лет. За ними последовали десятки афтершоков.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате землетрясений погибли 2595 человек и более 12000 получили ранения. При этом разрушено 189 зданий.