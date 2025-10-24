РУ
    09:13, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Казахстана

    По оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, на территории Китая зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    Землетрясение
    Фото: Anadolu

    Эпицентр подземных толчков находился на координатах 42,63° северной широты и 81,32° восточной долготы.

    Магнитуда составила 4,0, энергетический класс — 9.

    Фото: kndc.kz

    Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.

    По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 года в 12:20 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.

    Динара Жусупбекова
