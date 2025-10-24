09:13, 24 Октябрь 2025 | GMT +5
Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Казахстана
По оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, на территории Китая зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.
Эпицентр подземных толчков находился на координатах 42,63° северной широты и 81,32° восточной долготы.
Магнитуда составила 4,0, энергетический класс — 9.
Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.
По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 года в 12:20 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.