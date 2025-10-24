Землетрясение магнитудой 4,0 произошло близ границы Казахстана

Эпицентр подземных толчков находился на координатах 42,63° северной широты и 81,32° восточной долготы.

Магнитуда составила 4,0, энергетический класс — 9.

Фото: kndc.kz

Напомним, на смартфоны алматинцев 23 октября в 12:23 пришло президентское оповещение о землетрясении.

По данным МЧС Казахстана, сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» 23 октября 2025 года в 12:20 по времени Астаны было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен на территории Кыргызстана, ощутимости на территории Казахстана не зафиксировано.