    11:17, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Зеленский: Вопрос территорий должен решать украинский народ

    Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев направил США обновленную версию «мирного плана», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС

    Зеленский: вопрос территорий должен решать украинский народ
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Владимир Зеленский заявил в четверг во время общения с журналистами, что вопрос возможных территориальных уступок России должен определять народ Украины.

    — Я считаю, что народ Украины ответит на этот вопрос. Будь то выборы или референдум, народ Украины должен высказать свою позицию, — сказал он.

    Зеленский также подтвердил, что Киев направил США обновленную версию «мирного плана». При этом, по его словам, США настаивают на создании демилитаризованной «свободной экономической зоны» между российскими и украинскими войсками на востоке страны в рамках урегулирования.

    — Они видят, что украинские войска покидают территорию Донецкой области, и предполагаемый компромисс заключается в том, что российские войска не входят на эту территорию. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной» — они не знают, — сказал украинский лидер журналистам.

    Напомним, США около трех недель тому назад представили свой мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.

    Мы также писали, что 13 декабря «Мирный план» Трампа с участием европейских стран обсудят в Париже. 

