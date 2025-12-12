Зеленский: вопрос территорий должен решать украинский народ

Владимир Зеленский заявил в четверг во время общения с журналистами, что вопрос возможных территориальных уступок России должен определять народ Украины.

— Я считаю, что народ Украины ответит на этот вопрос. Будь то выборы или референдум, народ Украины должен высказать свою позицию, — сказал он.

Зеленский также подтвердил, что Киев направил США обновленную версию «мирного плана». При этом, по его словам, США настаивают на создании демилитаризованной «свободной экономической зоны» между российскими и украинскими войсками на востоке страны в рамках урегулирования.

— Они видят, что украинские войска покидают территорию Донецкой области, и предполагаемый компромисс заключается в том, что российские войска не входят на эту территорию. Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже «свободной экономической зоной» или «демилитаризованной зоной» — они не знают, — сказал украинский лидер журналистам.

Напомним, США около трех недель тому назад представили свой мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что лидеры Европы обсудили с Владимиром Зеленским мирный план по Украине.

Мы также писали, что 13 декабря «Мирный план» Трампа с участием европейских стран обсудят в Париже.