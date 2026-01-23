Зеленский анонсировал переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Представители США, Украины и России планируют провести переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

По словам Зеленского, речь идет о первом трехстороннем формате переговоров, которые должны пройти на экспертном уровне уже в пятницу и субботу в Абу-Даби. Ранее о таких планах сообщал и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф .

Уиткофф, как ожидается, сначала встретится в Москве для переговоров с президентом России Владимиром Путиным .

Зеленский: неожиданная инициатива США

Глава Украины подчеркнул, что инициатива проведения трехсторонних консультаций стала неожиданностью со стороны США. При этом он выразил надежду, что власти ОАЭ осведомлены о готовящихся переговорах.

Зеленский отметил, что не имеет завышенных ожиданий от встречи, однако считает важным понять, готова ли Москва к компромиссам. По его словам, официальных прямых переговоров между Украиной и Россией не было уже несколько месяцев. Последней площадкой для таких контактов ранее был Стамбул.

