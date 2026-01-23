Трамп назвал «очень хорошей» встречу с Зеленским в Давосе
На полях Давосского экономического форума завершилась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщил журналистам представитель президента Украины Сергей Никифоров.
Как передает ВВС, встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около часа.
— Встреча хорошая, — заявил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Положительно отозвался о переговорах и сам Трамп, отметив по ее окончании, что встреча была «очень хорошей».
Как сообщает Reuters, Трамп, комментируя разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «конфликт должен закончиться».
Таким образом, встреча Зеленского с Трампом состоится за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%.