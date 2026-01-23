Трамп назвал «очень хорошей» встречу с Зеленским в Давосе

Об этом сообщил журналистам представитель президента Украины Сергей Никифоров.

Как передает ВВС, встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около часа.

— Встреча хорошая, — заявил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Положительно отозвался о переговорах и сам Трамп, отметив по ее окончании, что встреча была «очень хорошей».

Как сообщает Reuters, Трамп, комментируя разговор с Зеленским, добавил, что его послание российскому президенту Владимиру Путину — это что «конфликт должен закончиться».

Таким образом, встреча Зеленского с Трампом состоится за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%.