Прогресс в переговорах по Украине превысил 90% — спецпосланник президента США

Как сообщает ТАСС, такое мнение выразил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

— Украинцы сказали, что мы уже сделали 90% работы, я с ними согласен. Хотя на самом деле, думаю, за прошедшие выходные мы еще более значительно продвинулись. Я не знаю, что будет в ближайшие несколько недель, но я знаю, что за последние 6 или 7 недель, прошедших со встречи в Женеве, мы добились, как считают украинцы, большего прогресса, чем за последние 3 или 4 года, — сказал спецпосланник США, находящийся в Давосе.

Как отметил Уиткофф, урегулирование российско-украинского конфликта свелось к решению одного вопроса, который он не уточнил. При этом США, по его словам, настроены на успешное завершение процесса урегулирования.

— Я думаю, что мы достигли значительного прогресса. Думаю, что в начале этого процесса было небольшое замешательство, я достаточно часто ездил в Москву, но, думаю, было важно туда ездить, потому что сейчас мы находимся на завершающей стадии, — добавил он.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Спецпосланник подтвердил, что сегодня отправляется в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Далее он отправится в Абу-Даби, где пройдут контакты по урегулированию российско-украинского конфликта на уровне рабочих групп.

В последний раз стороны встречались 3 декабря 2025 года в Кремле.