Путин планирует 22 января встречу с Уиткоффом

Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.

— Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента, — заявил представитель Кремля. — И завтра он состоится.

Напомним, 3 декабря 2025 года в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.