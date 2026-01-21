РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:17, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Путин планирует 22 января встречу с Уиткоффом

    Встреча со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована в графике Владимира Путина. В Кремле рассчитывают, что она состоится, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство Kazinform.

    Владимир Путин и Стив Уиткофф
    Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

    Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.

    — Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента, — заявил представитель Кремля. — И завтра он состоится.

    Напомним, 3 декабря 2025 года в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

