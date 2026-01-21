Путин планирует 22 января встречу с Уиткоффом
Встреча со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована в графике Владимира Путина. В Кремле рассчитывают, что она состоится, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство Kazinform.
Ранее Уиткофф заявил телеканалу CNBC, что рассчитывает встретиться с российским лидером в четверг.
— Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента, — заявил представитель Кремля. — И завтра он состоится.
Напомним, 3 декабря 2025 года в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая была посвящена урегулированию российско-украинского конфликта.
