РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:56, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Встреча Зеленского и Трампа проходит в Давосе

    В швейцарском Давосе началась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, передает агентство Kazinform. 

    Встреча Зеленского и Трампа проходит в Давосе
    Фото: Anadolu

    Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

    Как сообщает DW, после переговоров с Трампом ожидается выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

    Выступая с речью в Давосе Трамп сообщил о планах встретиться с Зеленским и выразил уверенность, что украинский президент готов к заключению сделки.

    — Я думаю, что могу сказать, что мы подошли к этому довольно близко, — заявил Трамп.

    Таким образом, встреча Зеленского с Трампом состоится за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%. 

    Теги:
    Зеленский Российско-украинский конфликт Мировые новости Дональд Трамп
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают