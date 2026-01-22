Встреча Зеленского и Трампа проходит в Давосе

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Как сообщает DW, после переговоров с Трампом ожидается выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Выступая с речью в Давосе Трамп сообщил о планах встретиться с Зеленским и выразил уверенность, что украинский президент готов к заключению сделки.

— Я думаю, что могу сказать, что мы подошли к этому довольно близко, — заявил Трамп.

Таким образом, встреча Зеленского с Трампом состоится за несколько часов до переговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что прогресс в переговорах по Украине превысил 90%.