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    18:18, 28 Май 2025 | GMT +5

    Защите подсудимого по делу Шерзата отказали в отводе судьи

    В Талдыкоргане продолжается суд по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дело Шерзата Болата
    Фото: Берик Актан

    Судья А. Беймбетов, рассматривавший ходатайство стороны защиты подсудимого Абзала Шынасыла — Абенова об отводе председательствующего судьи Ержана Жанузакова, вынес решение об отказе в его удовлетворении.

    Отметим, что в первой половине дня стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыл — Абеновым был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову. 

    Ранее адвокаты подсудимых по делу Шерзата Болата также заявили отвод прокурору, однако суд впоследствии отклонил данное ходатайство. 

    Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения. 

    Подробности происшествия здесь

    Теги:
    Талгар Регионы Дело Шерзата Болата Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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