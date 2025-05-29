Защите подсудимого по делу Шерзата отказали в отводе судьи

Судья А. Беймбетов, рассматривавший ходатайство стороны защиты подсудимого Абзала Шынасыла — Абенова об отводе председательствующего судьи Ержана Жанузакова, вынес решение об отказе в его удовлетворении.

Отметим, что в первой половине дня стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыл — Абеновым был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.

Ранее адвокаты подсудимых по делу Шерзата Болата также заявили отвод прокурору, однако суд впоследствии отклонил данное ходатайство.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия здесь.