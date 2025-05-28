Адвокат подсудимого по делу Шерзата заявил отвод судье

В первой половине дня стороной защиты подсудимого Абзала Шынасыл – Абеновым был заявлен отвод председательствующему судье Ержану Жанузакову.

— В соответствии с частью 11 статьи 87 УПК отвод, заявленный судье, рассматривающему дело единолично, разрешается председателем данного суда или другим судьей этого суда. На основании данной нормы закона, отвод будет рассмотрен судьей этого же суда Беймбетовым А.А. Мы дополнительно сообщим о точном времени начала судебного процесса, — проинформировали в пресс-службе Алматинского областного суда.

Ранее адвокаты подсудимых по делу Шерзата Болата заявили отвод прокурору, однако суд впоследствии отклонил данное ходатайство.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Подробности происшествия тут.